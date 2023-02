"La gente me apedrearía si fuera con ella": declara este soltero de First Dates

Emilio no se ha visto con Estefani en ningún momento de la cita, no le ha gustado Ella ha cantado para todo el restaurante, y lo ha hecho bien, pero no ha sido suficiente para él

Emilio y Estefani tenían dos formas de ver la vida. Ambos solteros han ido a First Dates con la ilusión de encontrar a alguien con la que poder compartir su día a día. Así ha sido como se han presentado delante de Carlos Sobera. No obstante, las cosas no han ido como ellos esperaban. Él era manager de algunos artistas importantes, mientras que ella era un artista propiamente dicha que se dedicaba a cansar y bailar. La verdad es que a nivel profesional eran del todo compatibles.

Sin embargo, a nivel personal no se han gustado nada. Ni el uno ni el otro han sentido ningún tipo de cosquilleo. Es más, Emilio estaba desilusionado desde el principio de la cita cuando le ha comentado de su Estafani que no podría salir con ella porque la apedrearían por la calle. Aunque no ha explicado el por qué de esto, quizá por las pintas que vestía con pieles. Es una posibilidad. En la decisión final ambos se han dado calabazas mutuamente. Ella buscaba un hombre más alto y atractivo. Con este "no" Emilio lo ha tenido a huevo para dar su negativa. Otra vez será.