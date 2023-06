El futuro de Chelo García-Cortés tras la cancelación de 'Sálvame'

El próximo viernes es el último programa del formato La colaboradora está planteando su futuro

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

En la recta final de 'Sálvame', a falta de cinco días para emitirse el último programa del formato, algunos colaboradores siguen buscando qué hacer con su futuro. Una de ellas es Chelo García-Cortés, que lleva desde los 18 años dedicándose al perodismo. La reportera ha dejado muy claro en varias ocasiones que no hay otra profesión más bonita que la suya.

La colaboradora ha comentado que la publicación de sus memorias 'Sin etiquetas' ha sido solo el principio, y que seguirá en televisión. "No me pienso jubilar (...) Me vais a tener que aguantar", ha asegurado a Mediaset.