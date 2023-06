La fuerte bronca entre Manuel Cortés e Isa Pantoja en el plató de 'Supervivientes 2023': "No me puedes reprochar eso"

Manuel Cortés ha regresado a España después de tener que abandonar el concurso por consejo médico El hijo de Raquel Bollo ha visitado el plató por primera vez, donde se ha reencontrado con su madre y sus excompañeros

Después de abandonar 'Supervivientes 2023' tras el consejo del equipo médico del programa, Manuel Cortés ha regresado a España. Tras salir del ingreso hospitalario que garantizaba su recuperación, el hijo de Raquel Bollo ha visitado el plató por primera vez, donde se ha reencontrado con su madre y sus excompañeros.

Como era de esperar, las cuentas pendientes de Honduras no tardaron en salir a la luz durante el programa. Las discusiones que tenía con Asraf también tenían efecto en España, algo que el cantante acaba de comprobar. Manuel Cortés ha visto como Raquel Bollo le defendía contra su prima, Isa Pantoja, que se posicionaba a favor de su novio, Asraf Beno.

Después de visionar todos los momentos de tensión entre los cuatro, la polémica estallaba en el plató de Telecinco. Sin embargo, esta vez eran Manuel Cortés e Isa Pantoja quienes se recriminaban personalmente. Cuando la hija de Isabel Pantoja pedía explicaciones a su primo, este le contestó rotundamente. "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo".

"Me parece un golpe muy bajo que me digas eso", le respondía Isa. "Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado", continuaba recriminado Manuel.

"A mí no me puedes reprochar eso, porque yo también te he necesitado en muchos momentos y te has postulado del lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño", decía Isa defendiéndose para terminar recordándole que "Esto no es nuestra vida personal, esto es un concurso, Manuel".