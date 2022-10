Fuencis: la soltera de First Dates que sale corriendo al ver a su cita

Fuencis y José Manuel no han tenido la esperada cita que ambos pensaban que iban a tener Ella ha salido huyendo cuando ha descubierto que su soltero tenía 90 años

No es la primera, ni la última, vez que una soltera o soltero sale huyendo del restaurante First Dates presentado por Carlos Sobera al ver a su cita. Hay personas muy exigentes y sobre todo hay personas que no quieren dar una oportunidad a alguien que no notan que esté en sintonía con ellos. Es más a veces en las redes sociales los usuarios han hecho bromas sobre que el programa no sabe emparejar demasiado bien a los solteros que acuden.

En este caso la protagonista ha sido Fuencis, una soltera de 85 años, que ha ido al restaurante a buscar a un “caballero” con el que poder pasar lo que le queda de vida y poder bailar un pasodoble. Cuando estaba esperando a su cita allí se ha presentado José Manuel, excamionero de 90 años, el cual ha sido recibido con expectación. Fuencis ha quedado impresionada pero para mal en todos los sentidos.

La anciana soltera ha sentido la necesidad de salir corriendo de allí, y así ha sido. Tras rechazar todos los ofrecimientos de José Manuel ha huido, literalmente, del local. José Manuel se ha quedado solo preguntando si no tendrían para él otra cita. Carlos Sobera se ha comprometido a buscarle a alguien en próximos programas.