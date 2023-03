Froilán habría llamado a esta colaboradora de Telecinco por un motivo sorprendente

Makoke asegura haber recibido una llamada de Froilán La colaboradora admite que el joven tenía una gran duda

"He tenido una conversación con él". Sorprendente, pero así comenzaba la revelación que hizo Makoke en el plató de Fiesta el pasado fin de semana. ¿Y quién es 'él'? La identidad que se esconde tras este pronombre no es otra que Froilán, el nieto del rey Juan Carlos I y uno de los rostros más polémicos de la Familia Real. ¿Para qué habría llamado el joven a la colaboradora de Telecinco?

"Él me pregunta una cosa, algo muy natural, sencillo y vulnerable. Me llama con una preocupación, tiene mi teléfono, somos amigos, hemos coincidido, nos conocemos". Esto último no había trascendido hasta la fecha: pocos conocían que Makoke y Froilán mantenían una amistad, pero la colaboradora lo mantiene en todo momento.

El joven habría llamado en una ocasión a la colaboradora de Fiesta para aclarar una duda acerca de su intimidad, "una duda que puede tener cualquier chaval".

Evidentemente, Makoke prefería que esta conversación no transcendiera por la polémica que pudiera haber causado, pero al haberlo revelado el equipo del programa, parece evidente que alguien se ha ido de la lengua: "me ha traicionado". Sobre todo, al sacar a relucir la amistad que existía entre ella y el nieto del rey emérito.