Frank Blanco confiesa que mintió y cuenta por fin la verdad sobre su salida de 'Zapeando': "Me echaron"

Frank Blanco ha revelado por primera vez los motivos reales de su marcha de 'Zapeando'. El presentador acudió al pódcast ‘Te va a picar’ de Zona Rainpod, presentado por Alejandra Castelló y Álex Suárez-Concha, donde respondió con claridad a una pregunta directa sobre su salida del programa de laSexta.

“¿Por qué te fuiste de 'Zapeando'? ¿Te fuiste o te invitaron a irte?”, planteó Álex. Y la respuesta no dejó lugar a dudas: “Pues te voy a contestar, porque esto no lo he contado nunca. No fue decisión mía, aunque lamentablemente así lo vendí. Y eso es lo que dije. Pero en aquel momento yo pensé que jugaba más a mi favor decir que era decisión mía que no contar la verdad que me pareció cosa un poco fea”.

Blanco explicó que la dirección del programa esperó hasta el último momento para comunicarle el cambio. “Aquí lo que me pareció feo es que yo me iba a ir de vacaciones de verano, un viernes, y se esperaron a ese mismo viernes por la mañana para tener la conversación conmigo. Y si hubiese dependido de ellos, ese día hubiera sido mi último programa”, relató. Aun así, logró regresar de vacaciones y cerrar la temporada a su manera: “Pude hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo, porque 'Zapeando' era mi hijito. Entonces yo quiero para mi hijito lo mejor”.

El presentador también quiso dejar claro que no culpó a su sustituto. “Yo no me enfadé con Dani Mateo, porque no hay que equivocar en estas cosas nunca al enemigo. Entonces yo le deseaba lo mejor a Dani. O sea, ya os digo, a mí no me parecía bien, pero yo no tengo nada en contra de él”, afirmó. Su intención era evitar polémicas: “Yo pensando en mí, en 'no hagamos ruido, que esto no se nos vaya de madre'”.

Finalmente, reconoció que su actitud en los últimos tiempos tampoco ayudó: “Yo no coincidía con esas decisiones. De hecho, yo los últimos meses de mi 'Zapeando', era un 'Zapeando' muy extraño. Que tampoco me extraña que dijeran 'pues mira, que lo presente otro', porque yo estaba dando mucha guerra”.