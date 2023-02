Francisco, el soltero de First Dates que se sincera por su mal comportamiento

Francisco es un soltero que se ha sincerado por sus malos comportamiento con sus parejas El mismo ha tenido una interesante velada con Inma

Francisco ha sido un soltero ejemplar en First Dates. En cuanto ha llegado al programa y ha tenido oportunidad ha entonado el mea culpa diciendo que se había portado como "un cabrón" y sus hijos lo sabían. Esto lo decía en referencia a sus anteriores mujeres y parejas, a las que no había dudado en engañar con otras personas. "Me gustan mucho las mujeres" concluyó después de disculparse nuevamente delante de las cámaras.

En First Dates ha sido recibido por Carlos Sobera y la verdad es que estaba encantado de estar allí. Después de haberle servido las bebidas, el mismo ha visto entrar a Inma, su soltera. Ha quedado muy sorprendido por lo guapa que era. Ella ha aceptado cenar con él y los dos han ido a una mesa ha compartir una bonita velada. Aunque parecía haber diferencias, a Inma él le ha parecido un hombre interesante.

Al final, tras el reservado y la decisión, los dos han tenido claro que querían seguir conociéndose fuera del programa. Seguro que Francisco tiene oportunidad para la redención con esta posible relación. ¡Que viva el amor!