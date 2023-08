Fran descoloca a su cita en 'First Dates': "Entre stripper y matadero..."

El formato ha juntado a Fran y Verónica El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Fran (40 años) y Verónica (42 años). El soltero ha asegurado que hace teatro y que se viste de gladiador porque hace recreaciones de lucha romana. Para sorprender a su cita, ha dejado el casco de gladiador en la barra, se ha sentado en la mesa y la comensal ha entrado al restaurante.

Carlos Sobera le ha preguntado si le gustan los gladiadores, a lo que ella ha contestado: "¿Tiene truco no? He alucinado". El presentador ha querido saber si le gustaría que fuese su cita, a lo que ella ha respondido: "Depende de la espada que tenga".

Al conocerse los solteros, ambos han tenido buenas impresiones: "He alucinado pero de primeras me ha parecido muy guapete y buen tío", ha declarado Verónica. Mientras que Fran ha asegurado que le gustan bajitas, como su cita.

Durante la cena, el soltero le ha explicado que su principal trabajo es matarife, que trabaja en un matadero. A Verónica no le ha gustado nada: "En serio? Con lo que me gustan a mí los animales (...) Lo del matadero me ha matado".

El comensal ha seguido comentándole que es stripper, algo que ha desencajado a su cita: "Entre stripper y matadero me quedo con... Con ninguna de las dos. Si fuera mi pareja descartamos stripper y nos quedamos con matadero".

El soltero ha visto que su cita es algo celosa y ha declarado que ha escondido otra profesión: "Menos mal que no le he dicho que hago de modelo que me desnudo con chicas y hago desnudo artístico, sino deja el plato y se va"

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en no tener una segunda cita. Por un lado, Fran ha comentado que no aguanta los celos y que no quiere un segundo encuentro con ella. Por otro lado, Verónica ha explicado que no son compatibles, que su trabajo no le gusta y no van "compaginados".