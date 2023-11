Flo no contiene sus lágrimas y rompe a llorar en pleno directo de 'Got Talent'

El pasado sábado, Telecinco emitió la primera semifinal de la actual edición del talent show El cómico vivió una experiencia que le hizo romper a llorar

'Got Talent España' es un programa de televisión en el que varios aspirantes pasan por el escenario para demostrar sus talentos. Estos los califican cuatro miembros del jurado: Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández.

El pasado sábado, Telecinco emitió la primera semifinal de la actual edición del talent show, y se han conocido a los primeros finalistas de 'Got Talent 9': 'Er mago Antonio', 'Mega Unity' y 'El jilguerillo'.

Entre los clasificados en la semifinal de este sábado, se encontraba Incertum, un misterioso médium que aparece debajo de una máscara y la voz distorsionada. Además, se considera "un puente entre este mundo y el más allá", y asegura que su cuerpo "es un canal a través del cual uno dos realidades".

En audiciones, el mago hizo un truco de magia en el que le concedió a Edurne el privilegio de mantener contacto con su abuelo fallecido. Y ahora, ha sido el turno de Florentino Fernández. Incertum le dijo que se iba a encontrar con "su ángel protector" y que podía hacerle una cuestión, a lo que él preguntó si se iba a morir muy tarde.

Una vez en el escenario, el participante le comentó que tenía que elegir una de las tres cajas que había sobre la mesa: dos de ellas tenían un escorpión y una tercera tenía una nota, supuestamente escrita por su madre fallecida.

Flo metió la mano en una caja y encontró la nota: "Tini, hijo, yo no puedo decirte eso". Tras esto, el cómico no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar, asegurando que reconocía la letra de su progenitora y que además es el mote que le llamaba ella y toda su familia.

"Mi madre falleció de manera inesperada y no me dio tiempo a despedirme de ella. Esta conexión me ha servido para que le dijera todo lo que la he querido siempre y me ha servido para estar más cerca de ella", confesó el humorista.