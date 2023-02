Flipa con su soltero de First Dates por ir en chándal al programa

Iván y Patricia han tenido una cita que no ha logrado pasar de lo cordial Ambos solteros tenían muchas diferencias y no ha habido feeling entre ellos

Iván y Patricia son dos solteros que han tenido una cita que no ha logrado pasar de lo cordial dentro de First Dates. Ambos han sido recibidos por el mítico Carlos Sobera, quien les ha esperado sonriendo. Él ha ido con un look un tanto peculiar, nada menos que con jersey y chándal. Este look le ha llamado la atención a Patricia, la cual ha ido muy bien vestida y arreglada para la ocasión tan especial. "Ha venido en chándal" ha comentado sin resistirse la soltera a la cámara. Sí, así es.

Después de las presentaciones la verdad es que la cena no ha tenido mucho misterio. Han hablado de muchos temas, pero Patricia notaba que no había ningún tipo de feeling entre ambos. Al contrario, eran muy diferentes. En un momento dado, no sabemos si para intentar quitarle importancia al asunto, Iván ha dicho que el sexo para él no era imprescindible. Patricia no ha dudado en decir que para ella si lo es. Así que, otra diferencia más.

En la decisión final Iván quería repetir, pero ella le ha dado unas enormes calabazas. Otra vez será para Iván.