Flavia, la soltera de First Dates que para los pies a su cita antes de que le de un beso

Angello y Flavia no han pasado de tener una cita cordial debido a mala sintonía Flavia le ha parado los pies cuando él quería darle un beso

Angello ha ido a First Dates con la perspectiva de forzarse a tener relaciones sociales, ya que su trabajo le absorbe casi todo su tiempo. La cita con Flavia, su soltera, ha empezado muy bien, puesto que parecía que había encontrado a una chica modelo a la que podía hacerle sentir cosas en el corazón. Sin embargo, ella no ha notado ninguna conexión física con él y la cita no ha ido a más.

Hombre muy traquilo y con una vida muy estructurada, en la vida de Angello no existen los dramas, así lo ha contado. Lleva un tiempo viviendo en Madrid, pero debido a su trabajo no ha tenido tiempo de conocer a nadie ni de mantener relaciones sociales. Estaba buscando a una chica que se cuidara tanto física como mentalmente. A tal punto ha ido Flavia que le encantaría dedicarse al mundo del modelaje.

La velada ha ido bien, cordial, ya en el reservado la cosa se ha puesto algo más interesante. O al menos eso pensaba Angello hasta que le ha dicho a Flavia que su última relación empezó con un beso tras una noche de baile. Aquí ha sido donde Flavia le ha dejado claro que no estaban en la misma sintonía. En la decisión final las calabazas estaban ahí para recogerlas.