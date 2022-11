First Dates: Susi, muy sincera al hablar de sus pechos

"Son mías, pero me las quería subir, y tiki tiki" La cita terminó con una sorpresa: Susi vive con su ex pareja, con quien estuvo casada 32 años

Rafa y Susi se han convertido en la cita más divertida del programa de ayer en First Dates, aunque al principio ambos estaban muy cohibidos y les costó trabajo avanzar hacia la dirección correcta.

Él era un hombre que tras 10 años trabajando, logró dirigir una empresa muy importante a cambio de un físico de 130 kilos y una vida infeliz. Vendió todo y se convirtió en monitor de ciclo indoor, siendo hoy en día coach nutricional.

Susi hablaba incluso menos de ella: "la única habitación que me quedaba libre la convertí en un vestidor". Pero a ella no le gustaba a Rafa: "no ha sido verle y tiki tiki", confesaba. A él tampoco le convencía Susi, aunque creía que era una mujer muy simpática.

Volviendo al 'tiki tiki', ella terminó revelando que sus pechos son suyos, "pero me las quería subir, tiki tiki". También reveló que era peluquera, pero que no ejercía en estos momentos al sentir falta de motivación. Y lo más fuerte: pese a que se separó de su ex marido, con quien estuvo casado durante 32 años, ¡sigue viviendo con él y con su hijo en casa por la buena relación que mantienen!