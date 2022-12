First Dates sube la temperatura con una fiesta de látex y transparencias

Ainhoa y Aarón no solo vivían cerca: también compartían gustos A Aarón no le importaría hacer un trío con dos chicas o un chico

First Dates parecía haber acertado de lleno con la cita de Ainhoa y Aarón, dos chicos madrileños que vivían más cerca de lo que creían: ella era de Leganés, mientras que él residía en el barrio de Villaverde Bajo. Menos de diez kilómetros de distancia separaban a estos dos chicos que se describían como extrovertidos y alternativos.

La cena no pudo comenzar mejor: hablaron del tatuaje de Aarón en el muslo, dado que él tenía a Marceline de Hora de aventuras. En ese momento, surgió un debate necesario: "¿doblaje latino o español?". Acto seguido, hablaron de sus orígenes, lo que provocó el primer rifirrafe entre ambos: Ainhoa aseguró que sus abuelos no eran españoles: "son extremeños", a lo que el chico le respondió con un: "españoles, también".

Y llegó El rasca del amor, una pequeña prueba en la que ambos parecían estar de acuerdo: Aarón admitió que le encantaría hacer un trío con dos chicas o con un chico y una chica. No se quedó aquí, dado que también confirmó su interés por acudir a una fiesta de látex y transparencias, algo que captó la atención de la joven: sabía dónde había un local de esta temática y no le importaría llevarle. Eso sí, como amigos, porque Ainhoa prefirió no repetir cita con Aarón pese a coincidir con él en muchos asuntos.