'First Dates': Un soltero revela a su cita que tuvo una relación con un cura

Durante la cita entre Roberto y Julio, el primero de ellos reveló que había mantenido una relación con un cura "Estaba casado con Dios", afirmó sobre su antigua relación el soltero

Por supuesto, y como bien sabréis ya, 'First Dates' suele ser una fuente inacabable de momentos curiosos y, en ciertas ocasiones, surrealistas. En esta ocasión, os traemos un momento curioso y sorprendente, cuanto menos, el cual ha sido protagonizado por Roberto y Julio, dos solteros dispuestos a disfrutar de una bonita velada en el restaurante del programa de Cuatro.

Para empezar, Julio fue el primero en llegar y en explicar el tiempo que llevaba sin tener relaciones sexuales: "Llevo una temporada sin sexo, el día del Pilar hizo tres años". De hecho, el mencionado soltero decía lo siguiente: "El cuerpo y la mente se adaptan a no tener sexo. Ahora me da pereza pensar en hacerlo, lo tengo que hacer pero no es una obsesión", confesaba ante las cámaras del programa.

Julio tuvo su cita con Roberto, un italiano de 56 años. Ambos se mostraron muy cómodos y tuvieron una muy buena cita en la que no dudaron en contarse anécdotas durante toda la noche. La mayor sorpresa llegaba cuando Roberto revelaba su relación con un cura. "Yo cuando pienso en follamigos, pienso en una relación que tuve en Roma con un cura, allí está lleno. Me gustaba mucho y en la cama perfecto, pero estaba casado con Dios", explicaba Roberto a su cita.

El comensal daba más detalles de esta curiosa relación: "Esto surgió en redes. Cuando nos vimos, él me gustó bastante y cuando me dijo que era cura, me dio igual. Yo vendo muebles y tú dices misa. Para mí era algo normal, no lo veía como un morbo". A pesar de una buena velada, parece que simplemente fue eso, puesto que la cosa no fue a más y ninguno de los dos quiso una segunda cita.