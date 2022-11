First Dates recibe al soltero con el ego más inflado de la historia del programa

First Dates ha recibido a Frederick, un hombre dominicano que creció en el Bronx El mismo se ha definido como "El rey del planeta" y quiere ser "El primer presidente del mundo"

First Dates ha tenido el placer, o no, de albergar algunas de las citas más raras y también inolvidables de la historia de la televisión. Allí, Carlos Sobera, siempre simpático, recibe con los brazos abiertos a todos los solteros que están dispuestos a encontrar el amor.

En el último programa ha llegado un hombre dominicano que creció en el Bronx llamado Frederick. Este ha sorprendido a todos por su ego, ya que cuando ha llegado se ha definido así mismo como “el rey del planeta”. Tras esto ha llegado a afirmar que “seré el próximo presidente del mundo”. Su cita fue una chica catalana llamada Isabel. La misma declaró que “Me ha parecido muy atractivo”. Después de esto la cita arrancó bien, había conexión hasta que Frederick sacó a relucir su forma de ser, algo que no gustó nada a la soltera. A partir de aquí ella se cerró en banda y no quiso saber ya nada más de segundas citas. Le recordaba a antiguas parejas con las que no tuvo una buena experiencia.

En la decisión final él quiso tener una segunda cita, pero Isabel le sorprendió diciéndole que no le quería como pareja. El ego es el primer paso hacia el fracaso.