Va a First Dates obligado por sus amigos y sale con la promesa de una segunda cita

Luciano y María han tenido una cita que ha ido a las mil maravillas dentro de First Dates A pesar de esto Luciano había sido obligado por sus amigos a ir al programa de citas

No será la primera ni la última vez que un soltero o soltera van a First Dates por algún tipo de artimaña de su familia o amigos. Este ha sido el caso de Luciano, un chico al que sus amigos echaron la solicitud para ir al programa. Él no se negó, pero no había ido por su propio interés. Allí ha estado con Carlos Sobera hasta que ha aparecido su cita: María. Una chica morena que ha ido con toda la ilusión del mundo a encontrar a alguien especial.

La verdad es que una vez que se han sentado a cenar los dos solteros han compartido una bonita velada donde han hablado de todos los temas habidos y por haber. Entre ellos ha estado el sexo claro, y ambos coincidían en que en una relación era importante. Eso sí, Luciano ha dejado claro que sus pasiones en la vida eran comer y dormir, el sexo estaba en una tercera o cuarta posición. María sabía que estaba de broma.

El momento más bajo de la cita ha sido cuando Luciano ha contado que estaba allí no por decisión propia sino por sus amigos. María se ha venido abajo, pero luego ha descubierto en su soltero una persona buena y atractiva. Ambos estaban deseando repetir fuera del programa. ¡Que viva el amor!