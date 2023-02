First Dates: La extravagante razón por la que Med se ha hecho viral

"Yo no quiero ni amistad", asegura este joven de 27 años en First Dates Realmente, la cita de Med y Luisa ha sido muy tensa

First Dates sigue dando de qué hablar pese a que hayan pasado por las mesas de este famoso programa miles de personas. Siempre hay lugar para la sorpresa, algo que ha quedado demostrado en la cita que protagonizaron Med y Luisa en la última emisión: ella, médico de 26 años, él, 'cuñado' de 27 años. Solo decir que Med se ha hecho viral, y la razón es, como poco, extravagante.

El encuentro empezó con una pequeña conversación acerca del fitness: Luisa le preguntó a su cita si estaba ganando o perdiendo músculo, a lo que él le respondió de forma soberbia: "¿de redusión? Hay tres tipos de fases. Está la ganancia muscular, mantenimiento, ¿y... qué más?".

Después de esta forma tan extraña de responder a su pregunta, ella siguió siendo tan amable como había demostrado ser: "mantenimiento y pérdida", a lo que Med le dijo: "¿pérdida por qué? Se llama tonificación. Simplemente te lo estoy explicando para que lo sepas".

Lo triste es que esta actitud prepotente fue la tónica general de una cita en la que Med no quedó en muy buen lugar: "el pescado puedes comerlo todos los días, el marisco no. Hay que limitarlo". Luisa, a estos comentarios, no podía más que asentir, estando visiblemente aburrida de compartir una cena con alguien como Med.

Él incluso llegó a dudar del tiempo que Luisa llevaba estudiando medicina, y después de todo, le negó una segunda oportunidad: "no tendría una segunda cita con Luisa porque no es mi prototipo de chica. Le podría brindar como mucho mi amistad". Ella, harta de esta actitud, aseguró no querer "ni una amistad".