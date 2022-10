First Dates: ¿Por qué Antonio agradece que su cita sea soltera?

Antonio afirmó que le gustó que Conchi fuese soltera para "poder estrenarla" Conchi nunca se ha casado ni ha tenido hijos

Encontrar el amor teniendo más de 60 años nunca ha sido fácil, pero gracias a First Dates, muchas parejas se han dado una oportunidad. Puede ser el caso de Conchi y Antonio, dos de los protagonistas del programa de ayer. Ella fue la primera en llegar al restaurante de Cuatro: "yo nunca he estado amargada, por ningún hombre", aseguró la mujer, quien afirmó que nunca se ha casado ni ha tenido hijos: "si llega, llega; si no llega, no llega (...). si hay tilín, el tolón es seguro; pero si no hay tilín...".

Acto seguido llegaba Antonio: si ella tenía 63 años, él tenía 59. Y tampoco se había enamorado nunca. Eso sí, dejó claro que no será por pretendientas: tiene 5.000 contactos en Facebook y habla con ellos casi a diario. Una de las primeras anécdotas que le contó a Conchi fue su matrimonio con una mujer controladora, con quien tuvo 3 hijos. Por esto le sorprende que su cita en First Dates estuviera soltera: "me parece hasta bonito, ahí puedo ser egoísta, porque la puedo estrenar yo".

En primer lugar, Antonio tenía más ganas de estar con Conchi, que Conchi con Antonio; a él le encantaba la música moderna y actual, mientras que a ella, nombres como Nicky Jam o Maluma no le sonaban en absoluto. Pero ambos bailaron en cuanto sonó algún que otro tema. Al final, los dos se dieron una segunda oportunidad, ya sea para que surgiera la chispa tomando un café, o para mantener una bonita amistad.