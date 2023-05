La final de Copa, 'Got Talent' y 'La Voz Kids', en el 'prime time' del sábado

Cuatro emite 'La venganza de Jane' y laSexta se pone divulgativa con 'laSexta Xplica!'

Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, la cuarta gala de 'Got Talent: All-Stars'. Doce nuevos talentos elegidos entre los más destacados del universo 'Got Talent' actuarán sobre el escenario. Galardonado con el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2022, Dani Fernández será el encargado de elegir a uno de los dos finalistas de la noche y Risto Mejide será quien escoja al otro, esta vez con una peculiaridad sin precedentes: tras la votación del público, se producirá un empate entre cuatro artistas y Risto tendrá que hacer su elección entre los cuatro, en lugar de los tres habituales. La ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de 'Got Talent España' y finalista de 'America´s Got Talent'; Tulga, acróbata mongol que ha participado en casi una decena de ediciones del formato; y Christian Stoinev y su chihuahua, ganadores de 'Got Talent Alemania' y finalistas de las versiones americana e italiana, entre los artistas de la noche.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la cuarta entrega de 'La Voz Kids'. El cuarto programa del 'talent show' contará nuevamente con Pablo López que encara su último programa como quinto coach representando a David Bisbal. Los cuatro coaches seguirán desplegando todas sus tácticas para atraer a su equipo las mejores voces. El escenario de La Voz Kids acogerá en esta cuarta noche a un rockero irlandés con kilt incluido, a voces flamencas, al sobrino de las conocidas Papá Levante y mucho No hay sugerencias talento. Veremos el apoyo fundamental de las abuelas a muchos de estos artistas, que hasta hacen TikTok con sus nietas. En esta cuarta noche disfrutaremos con las actuaciones de Pablo y Aitana con varios talents, y Sebastián Yatra cantará una canción muy especial con uno de los participantes kids, 'Entre sobras y sobras me faltas' de Antonio Orozco. Además, los coaches darán una segunda oportunidad a uno de los talents, poder que solo pueden utilizar una vez en todo el programa. ¿Quién será el elegido?

Real Madrid y Osasuna buscan el título en La 1

La 1 emite, a partir de las 22:00, la gran final de La Copa del Rey: Real Madrid-Osasuna. El ganador del torneo más emocionante del calendario se decidirá en el Estadio La Cartuja de Sevilla y se podrá seguir en directo en La 1, RNE, RTVE Play y RTVE.es. Será una final inédita en la historia del trofeo entre dos clubes centenarios: para los blancos será su final número 40 y la primera desde hace nueve años, mientras que los rojillos se enfrentan a la segunda final de su historia. La cobertura del duelo comenzará el viernes, día previo a la final, en Teledeporte, de 17:15 a 18:15 horas, con la rueda de prensa del Osasuna y los primeros minutos del último entrenamiento del conjunto navarro en La Cartuja. De 19:15 a 20:15, rueda de prensa y último entrenamiento antes del partido del otro finalista, el Real Madrid. Juan Carlos Rivero presentará estas conexiones especiales para conocer la actualidad de los dos equipos, que contarán con los comentarios de Jon Andoni Goicoetxea, Rubén de la Red y Chapi Ferrer.

Natalie Portman, protagonista en Cuatro

Cuatro programa, desde las 22:00 horas, la película 'La venganza de Jane'. Después de que su marido, perseguido por la ley, vuelva a casa con ocho balas en el cuerpo, Jane (Natalie Portman) se ve obligada a contactar con un antiguo amante, que no ha visto en más de 10 años, para que la ayude a defender su rancho de la llegada de los miembros de la banda de su marido, dispuestos a terminar el trabajo y acabar con su vida.

Por su parte, laSexta emitirá, arrancando a las 21:45 horas, su espacio divulgativo 'laSexta Xplica!'. El programa se pregunta el motivo por el que las españolas son madres cada vez más tarde y desvela qué cifras se mueven en el negocio de las clínicas de reproducción asistida. Además, el espacio muestra todas las imágenes de la coronación de Carlos III de Inglaterra. Finalmente se analiza la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania tras el ataque al Kremlin.