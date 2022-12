La felicidad de este soltero cuando su cita de First Dates le ha dicho "sí" en la decisión final

María y Carlos han tenido una cita divertida y en sintonía en First Dates Los dos solteros se han gustado mucho y al final han decidido irse juntos para una segunda cita

Carlos y María han disfrutado de una bonita velada dentro de First Dates y la verdad es que todo ha salido a las mil maravillas. Los dos solteros estaban muy contentos por quien tenían delante. Los dos jóvenes han estado en First Dates y se han sentado a cenar en una mesa donde poco tiempo después han abierto sus corazones. Tanto Carlos como María lo han pasado muy bien y han compartido muchos momentos. Se han conocido bastante mejor y han logrado saber que eran los solteros adecuados para intentar algo más.

Tras el reservado, en la decisión final, Carlos quería una segunda cita con María sin dudarlo ni un minuto. No obstante, el soltero no tenía tan claro que ella le fuera a decir que "sí" a una nueva quedada. Cuando a María le ha tocado su torno no ha dudado tampoco en querer seguir conociéndole. “Yo tendría una segunda cita con él porque nos parecemos muchísimo y tenemos muchas cosas de que hablar. Muchos puntos en común y nos lo podemos pasar muy bien” decía ella.

"No me lo esperaba" ha soltado después Carlos con la sonrisa en la cara. “Ay, pobre, ahora me ha dado pena por la cara que ha puesto” decía luego María entre risas. ¡Que viva el amor!