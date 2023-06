Feijóo sorprende en 'El Hormiguero' tras afianzar su amistad con este artista famoso

El presidente del Partido Popular visitó el plató del programa el pasado miércoles El formato se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormigas a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como Nuria Roca, Jorge Marrón, El Monaguillo o Tamara Falcó, entre otros.

El pasado miércoles, Alberto Núñez Feijóo visitó el plató de 'El Hormiguero'. Aunque casi durante toda la entrevista hablaron sobre sus propuestas como candidato de cara a las elecciones generales del 23 de julio, también trataron algún que otro tema personal.

Durante la pandemia, el presidente del Partido Popular y Julio Iglesias se unieron gracias a un proyecto. El artista buscaba inspiración para hacer una canción sobre Galicia, y como Feijóo era el presidente de la Xunta, mantuvieron conversaciones frecuentes. En el plató del programa aseguró que le tiene mucho cariño: "Le quiero mucho a Julio Iglesias".

Trancas y Barrancas le preguntaron al gallego si últimamente le había llamado el artista, a lo que contestó que sí, y que la última vez que lo vio fue hace tres o cuatro días. "Le he dicho que venía a 'El Hormiguero' y me dijo que es un programa importantísimo, 'préparalo bien, sé tú mismo y te saldrá bien'", explicó el gallego.

Durante el programa, las hormigas le cuestionaron si Julio Iglesias le manda memes sobre él mismo, a lo que Feijóo contestó: "Le pedí que me hiciese un meme diciendo... ¡Vas a ganar y España lo sabe! (...) Alguna vez le mando algún meme cuando está bien, pero a eso no me contesta".