Fecha y hora de la final de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco

La semana más esperada de 'Supervivientes All Stars' ha llegado, y los fanáticos del reality show están ansiosos por conocer quién se alzará con la victoria. El jueves 25 de junio se celebrará la gran semifinal, un evento que promete estar lleno de emoción y tensión mientras los concursantes compiten por un lugar en la final. Este episodio será crucial, ya que determinará quiénes serán los finalistas que lucharán por el título.

La gran final de 'Supervivientes All Stars' tendrá lugar el domingo 28 de junio, marcando un hito en la historia del programa al celebrarse por primera vez en Honduras. Este escenario promete ofrecer un cierre espectacular a una temporada llena de retos extremos, drama y supervivencia. Los espectadores podrán disfrutar de este evento culminante en Telecinco, donde se revelará quién ha demostrado ser el más resistente y merecedor del título.

No cabe duda de que la última semana de 'Supervivientes All Stars' será inolvidable. Los seguidores del programa no querrán perderse ni un minuto de esta emocionante conclusión, que promete ofrecer momentos de alta tensión y sorpresas. Sintoniza Telecinco el jueves 25 para la semifinal y el domingo 28 para la gran final y descubre quién será el campeón de esta legendaria edición.