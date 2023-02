Fans de Shakira encuentran una ilustración desconocida sobre su próxima canción

Fans de la cantante colombiana han encontrado ilustraciones sobre su nueva canción 'Copa vacía' será el nuevo single de Shakira junto a Manuel Turizo

Parece que Shakira está a punto de lanzar un nuevo un single llamado 'Copa vacía'. La canción será lanzada junto a Manuel Turizo y ha creado sentimientos encontrados entre sus fans y los que ya se frotan las manos pensando que va a tratar. La verdad es que todavía no ha habido mucha información al respecto. Las ilustraciones han sido halladas por los fans de la cantante colombiana en Shazam.

Después de la pieza que lanzó junto a Bizarrap en donde atacaba de manera poco camuflada a su expareja, Gerard Piqué, habrá que esperarse cualquier cosa. La verdad es que ha habido sensaciones en Twitter, lugar donde se ha compartido la portada en la que aparece Shakira vestida de sirena atada con una cuerda. Los usuarios de esta red social han comentado lo que les parecía. A casi todos les ha gustado el montaje.

🚨 | Fans have found new artwork on Shazam for Shakira's upcoming single "COPA VACÍA." 🧜🏼‍♀️