Fani Carbajo sorprende con un drástico cambio en su rostro: "No me gusta nada"

Fani Carbajo ha dado un nuevo paso en su transformación estética al eliminar el ácido hialurónico de sus labios. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha documentado el proceso para su canal de MtMad, mostrando en detalle la intervención y el resultado inicial, que la dejó sin palabras. "Ya no hay marcha atrás, no voy a volver a hacerlo", afirmó con contundencia, explicando que estaba cansada de someterse a retoques constantes.

A pesar de que este procedimiento es un paso previo para una operación mayor, Fani reconoció estar nerviosa por el dolor. "Lo paso mal, me tenso mucho porque soy muy hipocondriaca", confesó. Su decisión sigue la tendencia de otras influencers como Bayan Al Masri y Sthefany Pérez, quienes recientemente también han optado por revertir este tipo de retoques.

El proceso, que la madrileña grabó íntegramente, resultó más doloroso de lo que esperaba. Sin embargo, lo que más le impactó fue verse al espejo tras la eliminación del ácido. "Me voy a ver como estaba hace 6 años y no me gusta nada", comentó preocupada por su apariencia. Entre nervios y dudas, incluso llegó a bromear con su aspecto inicial tras la intervención: "Ahora me podéis llamar cara pato".

Con este cambio, Fani se acerca a su objetivo de someterse a un ‘lip lift’, una intervención que busca modificar el aspecto de su boca de manera permanente. Tras los primeros días, ha compartido la evolución de sus labios y cómo se siente con este nuevo aspecto, mostrando su determinación de dejar atrás uno de sus mayores complejos.