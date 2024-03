Un famoso influencer va a 'First Dates' y su cita le critica: "No me gusta que tenga más protagonismo que yo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Alejandro y Adrián. Alejandro es un chico gaditano de 18 años que ha venido al programa confesando su amor incondicional por Rosalía. "Quiero más a Rosalia que a mi madre", decía. Quiere encontrar un chico tranquilo, con personalidad, pero dominable: "Si permito que me dominen sería en la cama, en mi vida cotidiana no".

Adrián es un influencer madrileño de 18 años que está afincado en Málaga. Se hizo famoso por su gran parecido con el jugador de fútbol Marc Cucurella, "le hice una canción y me hice viral". Alejandro demostraba su pasión por Eurovisión y Chanel y hacía una demostración de baile a su cita.

Tras este pequeño momento, Alejandro reconocía a su cita, "Yo te conozco de TikTok, eres Cucurella", le decía. "Pensaba que era la última persona que me iba a tocar", insitía.

Durante la velada los jovenes pudieron conocer sus aspectos más íntimos, provocando rechazo a Alejandro, quien aseguró, "No puedo estar con una persona que es tan igua al mí". Además, comentó que a su cita no le gustó que su cita le quitara el protagonismo.

Finalmente tomaron una decisión. Adrián confesó que quería tener una segunda cita con Alejandro, pero el sevillano dijo que "no tendría una segunda cita como pareja porque hemos conectado demasiado y pienso que somos muy iguales".