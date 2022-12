La Familia Real sorprende a Chelo García-Cortés (y a Sálvame)

La Casa Real ha enviado una felicitación a la periodista Este detalle lo lleva haciendo la Familia Real algunos años

La Casa Real suele felicitar a periodistas reconocidos a nivel nacional, algo de lo que se ha hablado en el último programa de Sálvame. El formato ha querido sacar a relucir el detalle que reciben Chelo García-Cortés y Terelu Campos, un regalo de Navidad muy emotivo y con el que la Familia Real reconoce su labor en televisión y en prensa tradicional.

Chelo García-Cortés ha sido la encargada de sacar el tema sobre la mesa: "recibo una felicitación desde hace unos años de los reyes actuales y no creo que sea la única periodista que la reciba", aseguró la colaboradora. María Patiño ha confesado que ella también recibía este pequeño detalle, pero ya ha dejado de hacerlo: "durante muchos años la he recibido, pero a mi ya me han quitado del listado".

Sus compañeros no han dudado en preguntar a Chelo García-Cortés qué ocurre cuando llega la felicitación de la Familia Real a su casa: "¿les contestas?", quiso saber Lydia Lozano, a lo que Chelo expresión: "les voy a mandar mi libro para que lo tenga la Reina Letizia como respuesta". Y tú, ¿recibes una carta de la Casa Real en el buzón de tu casa?