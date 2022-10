Fabiana, soltera de First Dates que no se corta un pelo: “Me da morbo lo prohibido”

Fabiana y Sergio han tenido una cita cordial en First Dates, pero no han congeniado Ella era una chica tradicional, pero le daba morbo lo prohibido

Fabiana fue el otro día a First Dates en busca de un hombre muy concreto. Este debía ser mayor que ella para que le supiera dar cariño y tratarla con respeto. A su encuentro ha ido Sergio, quien a ella le ha parecido un buen candidato. No obstante, cuando se han sentado en la mesa las cosas no han marchado como ambos esperaban. A pesar de que ella era tradicional, ha sido muy directa en lo que quería: quería saber como eran los besos de él.

Conociéndose mejor Sergio ha contado que a él le gusta hacer muchas cosas, siendo una de sus pasiones viajar. A ella le ha parecido estupendo que se fuera a ir a conocer Egipto. Fabiana ha confesado que desde que llegó a España no ha vuelto a salir de ella. En la recta final de la cita, ya en el reservado, los dos han hablado de sexo. En las bolas del amor ha salido pico y morreo. Ella quería un pico, pero Sergio no ha procedido.

Al final cuando han decidido si querían una segunda cita ella se ha quedado con todas las ganas. Mientras que él le ha dado unas enormes calabazas. Así cada uno ha vuelto por donde había llegado.