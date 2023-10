La experiencia de esta dueña de un restaurante en Pesadilla en la cocina: "no te ponen suciedad"

La dueña de Don Super Pollo asegura que no existe guion en Pesadilla en la cocina

Durante muchos años, algunos dueños de restaurantes que han pasado por Pesadilla en la cocina han relatado que el programa presentado por Alberto Chicote está guionizado. E incluso unos pocos confirmaron que el formato les obliga a 'ensuciar' todo para que el cambio sea aún más visible. Sin embargo, la dueña de Don Super Pollo ha hablado en TikTok y desmiente estas teorías.

Helena, quien en TikTok se llama 'mami.de_tres', es la dueña del restaurante Don Super Polo, y ha aprovechado el altavoz que le otorga su perfil en esta popular red social para habalr acerca de la experiencia de participar en Pesadilla en la cocina. "Hay un timming, porque el tiempo es muy preciado. De 9 a 10 de la mañana Alberto se sentará con Helena; de 10 a 12 Helena se pondrá en el servicio de cocina. De 12 a 13 horas grabaremos totales...", explica la propietaria a sus más de 500.000 seguidores.

"Nadie dice lo que tenemos que hablar. Ellos no ponen cosas ahí, no te meten una rata muerta ni te ponen suciedad. Eso son cosas que existen". Así desmiente que exista un guion o la intención del programa de ensuciar aún más el restaurante a intervenir.

Tampoco participan actores, sino figurantes: "son figurantes. Ponen un anuncio y le dicen si quieren comer gratis. Y en España gratis y comer...". Además, Pesadilla en la cocina tampoco le dice a los figurantes cómo reaccionar.

Ahora bien, no puede hablar mucho de Alberto Chicote porque solo se relacionaba con él en las escenas en las que aparecía: "cuando no salía en escena, no estaba".