Un exparticipante de 'La isla de las tentaciones' resuelve dudas sobre el programa: "Eso es mentira"

La productora está preparando la séptima edición del reality En la última edición del programa, Manu se convirtió en el tentador favorito de Marina

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

En la última edición del programa, Manu se convirtió en el tentador favorito de Marina. La madrileña entró de la mano de su pareja Álex, y se puso punto y final a su relación tras el paso por 'La isla de las tentaciones'. Ahora, el soltero ha respondido preguntas que le han hecho sus seguidores:

¿Te obligan a ir a los debates finales o puedes faltar?"

Manu ha explicado que tiene que asistir a todos los programas que se hagan porque tienen un contrato. Además, ha añadido más información: "No puedes hablar de ciertas cosas. Imagen que te toque es la que tienes y ya está. Por eso yo no puedo hablar de muchas cosas. Hay cosas que no puedes hacer. Tienes que ir a todos los programas que te toque y hacer lo que te digan".

¿Cuánto cobran por su paso por el programa?

No es la primera vez que algún exconcursante responde esta pregunta, pero Manu ha asegurado que las informaciones que se rumoreaban eran ciertas: cobran 1.000 euros.

¿Los tentadores que no salen casi en la tele cobran lo mismo que los demás?

El soltero ha asegurado que todos cobran igual. Además, ha querido zanjar rumores: "He oído por ahí que dijeron que si un tentador conseguía que la chica cayera en la tentación cobraba más. Eso es mentira rotunda. No por ese motivo va a cobrar más. Todos cobran lo mismo, se va a vivir la experiencia, no para ganar dinero".