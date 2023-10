Un exdirectivo de Mediaset desvela el motivo de la cancelación de 'Cuentos Chinos': "Ha pecado de cierta prepotencia"

El formato de Jorge Javier Vázquez no ha durado ni tres semanas en antena "Ha pecado de cierta prepotencia"

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia. Aun así, todavía no han salido del bache, y es que varias de sus apuestas han fracasado.

Jorge Javier Vázquez está en el foco mediático tras la cancelación de su programa 'Cuentos Chinos'. El presentador regresó a televisión el pasado 11 de septiembre, y, tras el fracaso, Mediaset decidió retirarlo de la parrilla de Telecinco solamente tres semanas después.

El periodista tenía mucha ilusión en su nuevo proyecto, que era el primero tras la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de junio, y ha confesado que se ha llevado un chasco: "Cuando me presentaron el proyecto de ‘Cuentos chinos’ jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado". El catalán se ha llevado una decepción muy grande, y es que estaba seguro que podían hacerse "hueco en una franja muy complicada", en la que competía con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Ahora, Baldomero Toscano, exdirector de producción de programas de Mediaset ha concedido una entrevista a 'Radio Isla Cristina' en la que ha desvelado los motivos por los que el formato de Jorge Javier no ha triunfado: "No daba crédito porque me pareció un programa en el que no había ningún concepto brillante detrás. Era un poco cajón desastre. Me parecía flojo y así lo ha visto el público (...) Los programas no los cierra la cadena, los cierra el público. Ha muerto con poca gloria".

El exdirectivo ha comentado que el catalán tiene grandes dotes como comunicador: "Tiene discurso, es divertido, es listo, es rápido... Para la televisión y los medios de comunicación todos esos son unos valores impagables".

Aun así, Toscano ha añadido que a veces la actitud de Vázquez no ha sido la adecuada: "Otra cosa es mi opinión sobre él o sus comportamientos. Muchas veces está acostumbrado a dirigirse a millones de espectadores y se endiosa un poco. Jorge Javier, para mí, ha pecado de cierta prepotencia. Lo mejor que se puede decir de él es que es un trabajador incansable. Ha estado bien pagado porque ha estado bien pagado, pero porque las estrellas en televisión ganan dinero".