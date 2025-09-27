TELEVISIÓN
El exdelegado Cristóbal Soria (56 años) anuncia la cancelación del programa especial para el derbi de 'El Chiringuito': "Parece esto un funeral"
Cristóbal Soria se lo pasó en grande en la redacción de 'El Chiringuito' tras acabar el Atlético - Real Madrid
"¡Vamos chavales, que se ha suspendido El Chiringuito de esta noche!" Con esa frase lapidaria y una sonrisa de oreja a oreja (aunque intentara disimularla), el bueno de Cristóbal Soria ha entrado en la redacción de 'El Chiringuito' para "comunicar" la noticia.
Tras el 5-2 endosado por el Atleti al Real Madrid, Soria no ha tenido piedad. Ha hurgado en la herida blanca con una sátira de altura, declarando fiesta nacional en su honor y mandando a la gente a casa: "Que le han metido cinco al Madrid y se van pa' casa todos, que no hay programa, chavales. ¡Gracias por todo, gracias por todo!"
El remate final, mirando las caras largas de los compañeros: "Parece esto un funeral, mira las caras." Y para colmo, soltó un dardo al presentador titular del programa: "Y Pedrerol que se ha quitado el cartel para no venir."
Normalmente, El Chiringuito de Jugones se emite de domingo a jueves. Sin embargo, en ocasiones especiales como un Clásico o un Derbi madrileño, el programa hace una edición especial en sábado para analizar el partido más importante del día.
Por eso, aunque Cristóbal Soria estaba "anunciando" jocosamente la cancelación por la goleada, la realidad es que sí estaba programado un especial para esta noche del sábado para desgranar precisamente ese Atlético de Madrid 5 - 2 Real Madrid.
En la cuenta de 'TikTok' se dejó claro en los comentarios que el programa no se había suspendido y que todo se trataba de una broma de Soria.
