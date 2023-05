Esta exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha anunciado que padece de cáncer de mama "bastante agresivo"

Formaron parte de la quinta edición del programa Alyson Eckmann, Ivonne Reyes, Alejandro Abad, entre otros La exconcursante se ha sometido a 16 sesiones de quimioterapia

'Gran Hermano VIP 5' fue una de las ediciones en las que se vivieron muchos momentos con protagonistas como Alyson Eckmann, Elettra Lamborghini, Ivonne Reyes o Alejandro Abad, entre otros muchos.

Ahora, la exconcursante Aylén Milla ha anunciado a sus seguidores que el pasado mes de noviembre le diagnosticaron cáncer de mama "bastante agresivo". Hasta entonces, se ha sometido a 16 sesiones de quimioterapia y recientemente ha terminado el tratamiento.

La modelo de 33 años ha querido mantener silencio durante estos meses y no pronunciarse, ya que es un tema muy delicado. Ahora, la exnovia de Marco Ferri ha reunido fuerzas y ha explicado el proceso: "Lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto".

Durante varios meses ha estado sufriendo, pero ahora ha comentado que se siente "libre y en paz" consigo misma: "No tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, no tengo pestañas y tengo la cara hinchada y tampoco me importa. Bajé kilos, subí kilos, pero no me importa".

Aylén Milla ha explicado que su trabajo le obligó a comprarse una peluca, y que pese a que había muchos momentos que se sentía mal, ha seguido trabajando. La argentina ha aparecido con turbante, y ha confesado que así se siente mejor: "Así me siento más cómoda y lo prefiero antes que estar usando pelucas".

La exconcursante de 'GH VIP 5' ha asegurado que está viviendo de forma inestable, pero que se mantiene positiva: "No les miento: esto es un subir y bajar constante. Pero, en mi caso, fueron más los momentos felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo".