Una exconcursante de 'Gran Hermano' relata su complicada vida: "Una crisis importante"

La casa abrió sus puertas por primera vez en el año 2000 Es uno de los programas más icónicos de televisión

'Gran Hermano' es uno de los programas más icónicos de televisión. La primera vez que se emitió fue en el año 2000, y desde entonces ha ido emitiendo varias ediciones. En el concurso hay un grupo de personas que están encerradas en una casa, tienen que convivir juntos y les graban las 24 horas del día. El público decide a quién eliminar cada semana, hasta que quede un ganador.

Las puertas de la casa se abrieron en abril de 2000 para recibir a diez concursantes. Entre ellos se encontraban María José Galera, Jorge Berrocal, Íñigo González, Ismael Beiro o Ania Iglesias.

Esta última se presentó al formato a sus 29 años, aguantó tres meses en la casa y quedó en segunda posición. Ahora ha acudido al programa 'Fiesta de verano' para explicar el infierno que ha vivido en los últimos años.

La exparticipante de 'GH' padeció una grave anorexia que consiguió vencer hace tiempo, aunque confiesa que siempre le quedan secuelas. Hace un tiempo que no se encontraba bien y que estaba muy cansada: "Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida".

Ania se hizo pruebas médicas tras sufrir "cansancio extremo, mareos, taquicardias..." y le descubrieron una enfermedad congénita que afecta a la sangre: "Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia (...) En ocasiones hasta tienen que hacerme transfusiones".

No solamente eso, y es que Iglesias también ha sufrido en el amor. La exgran hermana se enteró que su novio le fue infiel en varias ocasiones. Ya llevaba un año con sospechas y veía que tonteaba mucho con mujeres, pero no hablaban del tema porque siempre le negaba todo. "Tuvimos una crisis importante", ha asegurado.

Ania ha explicado que confirmó sus sospechas gracias a la "solidaridad femenina" y es que varias mujeres le enviaron mensajes para advertir que su novio estaba ligando con algunas de ellas.