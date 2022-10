Exconcursante de 'Gran Hermano 1' hospitalizado tras sufrir un infarto

Íñigo González, exconcursante de 'Gran Hermano 1' ha sido hospitalizado tras sufrir un infarto La noticia la ha dado el mismo en su perfil oficial de Instagram

Íñigo González, quien fuera concursante de Gran Hermano 1, ha anunciado a todos que ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir un infarto. La noticia la ha dado el mismo después de publicar una fotografía en Instagram donde ha explicado lo ocurrido. La publicación ha sumado nada menos que 80 comentarios de personas preocupándose por él y por su estado de salud.

“La verdad es que siempre me gusta poner cosas alegres” prevenía el exconcursante del reality show. “Pero pienso que como estáis siempre ahí os quiero comentar algo: escribo a la vez que me duele el pecho porque me gustar activo en las redes sociales. Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente”.

Acaba diciendo que “ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado”. Así mismo, incluso en estas circunstancias ha habido un pequeño momento para las bromas cuando ha dicho que las enfermeras le preguntaban sobre su experiencia en Gran Hermano. En el programa de Telecinco Íñigo se hizo famoso por vestir siempre un polo verde.