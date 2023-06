Un exárbitro se presenta a 'First Dates' y explica que expulsó a Maradona del campo: "Lo pasé mal"

Óscar ha acudido al programa para encontrar el amor El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Óscar y María Luisa. El guipuzcoano es un exárbitro que ha definido como "indefinible". El excolegiado ha aprovechado su puesta en televisión para explicar algunas de sus anécdotas en su profesión. Ha explicado que nada más hacerse árbitro, el primer día le agredieron: "Me pegaron un guantazo el primer día que empecé a arbitrar. Fue la única vez que me agredieron".

Carlos Sobera ha comentado que hay rumores de que fue el único árbitro capaz de expulsar de un campo de fútbol a Diego Armando Maradona. "Lo pasé mal con él, con todo el entorno porque era dios (...) Estuve tres días sin salir del hotel", ha explicado el excolegiado.

Aun así, el guipuzcoano ha desvelado que Maradona le felicitaba en su cumpleaños y que se llevaba bien con él: "Dio la coincidencia que los dos cumplíamos años el 30 de octubre. La primera felicitación que recibía, por la diferencia horaria, era suya. Un tío majísimo".

El objetivo principal de Óscar era encontrar el amor, y no lo ha conseguido, ya que la cita con María Luisa no ha ido como esperaba. En la decisión final, el excolegiado ha confesado que le ha parecido fantástica como amigos, pero que no le ha llamado la atención. La soltera, en cambio, ha explicado que no ha sentido "chispas en el corazón", pero que sí que le hubiera gustado tener una segunda cita para conocerle mejor.