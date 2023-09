Evacuan de urgencia a una concursante en 'El Conquistador' tras sufrir un brutal golpe

Perla Ali Mendoza sufrió un fuerte impacto por el que tuvo que ser atendida de urgencia

El Conquistador demostró anoche ser un reality de supervivencia 'de verdad'. Próximo al espíritu que el formato ha demostrado en las dos últimas décadas en la autonómica vasca, su salto a La 1 de RTVE mantiene intacto todo lo que ya funcionaba, subiendo de nivel en cuanto a apartado técnico y a desarrollo de las pruebas. Y como es habitual en el programa, ya hemos vivido la primera evacuación de urgencia.

A la espera de conocer qué más ha ocurrido, Perla ha sido la primera concursante en sufrir la dureza de las pruebas. Tal y cómo vimos anoche en el programa, la chica tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico desplazado hasta la zona cuando tanto ella como el resto de concursantes se disponían a conseguir el banderín del programa. El problema fue que Perla sufrió una grave caída por lanzarse al agua.

En cuanto se tiró, pudimos escuchar: "lo tengo roto, no puedo", palabras que sus compañeras respondían con ánimos para que no se retirase. Perla, por su parte, añadía: "¡yo quería estar ahí con ellas, no quería estar mal! ¡No quiero irme!". Las lágrimas brotaban por sus ojos, pero era urgente que los médicos la atendieran en el lugar para conocer si se había roto de verdad algún hueso.

Tras los saltos, Perla está dolorida pero... ¿Qué crees que pasará con Perla? #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/aN4Nxui9w3 — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 11, 2023

Sin embargo, pese a esta baja temporal, de la cual conoceremos su desenlace más adelante, el equipo verde lideró el primer reto de la noche y obtuvo la ansiada inmunidad.