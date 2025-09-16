Eurovisión 2026
Nagore Robles, Yolanda Díaz y Mel Ömana, primeras en reaccionar a la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión si Israel participa
La presentadora, la política y la cantante, que además participó en el último 'Benidorm Fest' se han mostrado a favor de la noticia
Redacción Yotele
RTVE ha aprobado este martes en el Consejo de Administración retirarse de Eurovisión 2026 si Israel participa en el certamen. La propuesta ha salido adelante con 10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
La presentadora Nagore Robles, la cantante Mel Ömana, que además participó en el 'Benidorm Fest' de este año y la política Yolanda Díaz han sido las primeras en reaccionar a la noticia. En el caso de las dos primeras, han comentado con emoticonos de aplausos la noticia del ente público. El mensaje de Díaz ha sido más largo:
"No podemos ser cómplices de un genocidio. Tenemos que presionar en cada espacio, en cada evento, para señalar lo que está haciendo Israel en Palestina", comienza diciendo la ministra de Trabajo. "Celebramos esta noticia. Si Israel participa en Eurovisión, España no asistirá", acaba diciendo en el escrito que ha subido en un storie de Instagram la exlíder de Sumar.
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- El 1x1 del Barça contra el Valencia