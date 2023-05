Así fue el estreno de Laura Boado en First Dates... con ¡flechazo incluido!

Laura, encantada: "me encanta, este programa es la hostia”

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Una de las grandes protagonistas de la pasada edición de 'La Isla de las Tentaciones' fue presentada en sociedad en el programa de Carlos Sobera. Laura se mostró radiante y en su primer programa... flechazo.

Vicente y Mayte | Sport

Fue testigo de uno de esos flechazos que te alegra el día entre dos comensales: Vicente y Mayte. Mayte le ha contado que ella llevaba 10 años viuda y que era su primera cita mientras que Vicente contaba que él estaba separado.

La química ha surgido entre ambos pese a que Mayte dijera que a su edad "las cosas tienen que ir poco a poco". El mismo Vicente bromeaba diciendo que “a lo mejor he encontrado el amor”.

Ya en el fotomatón los gestos de complicidad se han multiplicado pero lo que era una broma ha acabado siendo algo que los dos han gritado a los cuatro vientos: "Estoy feliz, he encontrado el amor” repetía Vicente. Laura, encantada: "me encanta, este programa es la hostia”.