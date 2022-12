¿Cuándo se estrena Para toda la vida: The Bachelorette en Telecinco?

El nuevo programa de parejas se estrena en Telecinco el 12 de diciembre Jesús Vázquez es el presentador de este formato

Para toda la vida: The Bachelorette es el nuevo programa que Telecinco prepara para intentar remontar las audiencias, la adaptación del formato homónimo de Estados Unidos que lleva casi dos décadas en emisión y que ahora llega a España para conquistar a los corazones de todos los espectadores. ¿Qué día y a qué hora se estrena en la cadena principal de Mediaset?

Fecha y hora de estreno de Para toda la vida: The Bachelorette

La tercera semifinal de la última edición de Got Talent España sirvió para recibir sobre el escenario a Jesús Vázquez y Sheila Martori: él presentará Para toda la vida: The Bachelorette, mientras que ella será la soltera que busque el amor verdadero en el programa. Jesús lo explicó de esta forma: "con vais a vivir una aventura maravillosa, que nosotros llevamos tiempo viviendo. Hemos puesto toda una empresa al servicio de que esta mujer encuentre al amor de su vida".

El próximo lunes 12 de diciembre a partir de las 22.50 horas, Telecinco emitirá Para toda la vida: The Bachelorette, un programa en que Sheila ha resumido de forma muy atractiva: "ha habido, como en el amor, complicaciones, he decepcionado, me han decepcionado, he sufrido, pero también he reído, me he ilusionado". ¿Se marchará acompañada por el hombre de su vida?