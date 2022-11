Estefanía queda sorprendida al tener una cita con 'el león de First Dates'

Estefanía y Pablo se han encantado después que han descubierto su pasión por los animales Ella era auxiliar de veterinaria y él era conocido como 'El león de First Dates'

La cita de Estefanía y Pablo no ha podido ir mejor, más cuando los dos han sentido casi un flechazo cuando ella ha comentado “me enamoro de todos los Pablos que conozco”. A partir de aquí los dos han tenido una velada especial dentro del restaurante más famoso de televisión. Pablo ha comentado que es conocido como ‘El León’ ‘El León Reggatonero’ o ‘El León de First Dates’. Esto ha llamado la atención de Estefanía.

A partir de aquí los dos se han puesto manos a la obra para intentar conquistarse mutuamente. Cosa que al final conseguían. Sin embargo, por el camino han hablado de diferentes temas. Entre ellos se han contado que Estefanía es auxiliar de veterinaria. A él le encantaban los animales, así que la sintonía era grande. Pablo ha contado que tenía una perra que se llamaba Laika, como el primer animal que viajó al espacio.

Al final también ha confesado que tiene un león tatuado en el antebrazo. Los dos solteros se han gustado y han decidido tener una segunda cita fuera del programa. ¡Que viva el amor!