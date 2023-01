La espeluznante confesión de una mujer en el programa de Juan y Medio que se enamoró del trabajador de un tanatorio

La invitada de La tarde aquí y ahora asegura que deseó la muerte de familiares El objetivo era ver a un trabajador de un velatorio del que se había enamorado

La tarde aquí y ahora es un programa que encaja muy bien con una cadena pública como es Canal Sur: un formato que ayuda a personas a encontrar el amor, de forma blanca y edulcorada, sin buscar polémicas ni conflictos.

Ahora bien, de vez en cuando, algunos invitados relatan historias tan sorprendentes, como espeluznantes. Un ejemplo lo vivieron esta semana los espectadores que conocieron a una mujer que no dudó en asegurar que en alguna ocasión, llegó a desear la muerte de sus familiares.

"A mi me preguntan mis amigas, ¿tú ibas a discotecas? No, no me dejaban", empezó relatando la invitada, quien denunció haber estado muy protegida por su familia cuando era joven. Pero a los 15 años, la joven conoció a un hombre en un velatorio, y ahí comienza lo terrorífico: "sí, estaba deseando que la mujer fuera cascando [para coincidir con el muchacho en el velatorio]. Pero él nunca supo que me gustaba él".

Una mujer confiesa a Juan y Medio que deseaba que se murieran familiares para ver a un chico que trabajaba en el velatorio pic.twitter.com/Le742vXKjU — TVMASPI (@sebas_maspons) 18 de enero de 2023

Tal y cómo cabe esperar de un auténtico momentazo como este, el vídeo no deja de circular por redes sociales. Al fin y al cabo, el amor se puede encontrar hasta en el lugar más inesperado. Y un velatorio puede serlo, por supuesto.