Espectacular avance de La isla de las tentaciones de la semana que viene: Despedidas, alarmas y la primera escena de jacuzzi

El vídeo promete emociones fuertes durante la gala del próximo 30 de enero de 2023 Empiezan las sospechas y a sonar la alarma en ambas villas

La isla de las tentaciones ha empezado más fuerte que nunca, con cinco parejas que han sacado a relucir en el primer programa de la sexta edición que sospechan (y mucho) de lo que puedan hacer sus novios y novias. Y ojo al avance del próximo lunes 30 de enero, porque La isla de las tentaciones 6 pisa el acelerador para regalarnos un episodio cargado de momentazos.

Por un lado, las parejas se reencuentran en la playa a modo de despedida final, y los reproches no faltarán. Eso sí, parece que Naomi no ha roto del todo con Adrián, porque la joven avisa a su chico que "ya no me puedes fallar más. Me da igual que te tires a otro". Pero estos avisos no surtirán efecto: todos comienzan a cruzar la línea roja en las fiestas que tendrán lugar en ambas villas.

Y sí, seguirán sonando las alarmas, una tras otra. "La rosa, la rosa, tío", gritan en la mansión de las chicas. ¡No saben lo que les espera! Y para ellos, imágenes que provocarán llantos y decepciones. ¿No estás deseando que llegue ya el próximo programa de La isla de las tentaciones 6?