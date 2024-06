La espantada de este soltero de 'First Dates' ante la mala educación de su cita: "Una mierda"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Carolina, una presentadora de televisión que lleva 14 años soltera y a Julio, un carnicero que se define como un conquistador.

La cita no comenzaba muy bien y es que no hubo química entre ellos. A Carolina le gustaría conocer un policía pero Julio es carnicero. "He pedido a un policía y me han traído a un carnicero", lamentó Carolina.

También hablaron sobre lo que buscaban en una pareja y, mientras que él quería convivir, ella prefería vivir sola. En un momento de la cita, Carolina sacó el teléfono móvil porque había recibido una llamada.

"El tema de una persona con el móvil en la cena... Por mi conocimiento, el móvil tiene que estar guardado. Yo le daba coba. Si tienes que llamar, llama. Sin comentarios. El aspecto de su forma de ser, nefasto. Vulgar totalmente", dijo él. Carolina empezó a hablar por teléfono y Julio decidió entonces levantarse en mitad de la cena.

Al quedarse sola, Carolina contó a su interlocutor cómo iba la cita. "Una mierda. Se ha levantado. Una mierda. Menos mal que está el menú bueno. Increíblemente horrible", soltó.

Tras decidir que no iban a tener una segunda cita, los participantes se despidieron amistosamente. "Bueno, Julio, que encuentres a tu princesa y, si podemos coincidir en alguna ocasión, me lo cuentas", apuntó Carolina. "Y tú a tu policía", añadió Julio.