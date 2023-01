Esmeralda, la soltera que enfada a su cita de First Dates al llamarle "anticuado"

Esmeralda y Arturo no se han llevado bien en First Dates y el amor no ha surgido Cada uno de ellos tenía una forma de ver las relaciones muy distinta

Esmeralda y Arturo han tenido una cita que no ha salido para nada bien. Los dos buscaban el amor en una persona especial que les hiciera sentir cosas, pero ambos buscaban un amor muy distinto al del otro. Así que, la cita no ha pasado de cordial, incluso en un momento Arturo se ha sentido ofendido por unas declaraciones que ha hecho Esmeralda.

El soltero era un hombre que estaba acostumbrado a vivir en pareja por lo que ha ido a First Dates en busca de una mujer con la que establecer una relación seria. Esmeralda también era una mujer que pretendía encontrar una pareja, pero por supuesto que esta le brindara y le diera su libertad. Este es el punto en el que ninguno de los dos estaba de acuerdo. Un punto importante, ya que según Arturo “Si yo quiero hacer mi vida, para eso no tengo una pareja. Donde yo voy, mi mujer tiene que ir por delante”.

Con tales declaraciones es normal que Esmeralda le haya llamado “Anticuado”, no solo eso, es que le ha dicho que “es un egoísta con sus relaciones y un posesivo”. Al final Arturo ha acabado ofendido, aunque Esmeralda tenía sus razones. Se han vuelto por donde habían venido sin ninguna bonita palabra.