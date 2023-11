¿Quién se esconde detrás de Payasín? Este es el terror de GH VIP

Payasín desata su ira con tartas cada año en Halloween en GH VIP

Un año más, Payasín hace de las suyas en la gala de Halloween en GH VIP. Acompañado en esta ocasión por algunos de los ex concursantes de la edición como Karina, este pequeño payaso persigue a los participantes con una tarta en la mano para que degusten su dulce ira.

Ahora bien, cuando la gala especial de Halloween termina, ¿qué es de Payasín y quién se esconde debajo de este maquillaje? Su nombre es Pol y es originario de Ecuador, pero llegó a España cuando tan solo tenía 8 años.

En una entrevista con la revista Lecturas, Payasín explica que su pdre es bajo, pero su madre y su hermana son personas altas. Está casado y tiene dos hijos, y se considera alguien amante del mundo del espectáculo y de la televisión, de ahí que le encante ser este personaje, aunque sea consciente de que no permite ver al público quién hay debajo de esta capa de pintura.

Gracias a sus participaciones en varios reallities de Telecinco, Pol consiguió importantes colaboraciones año tras año, por lo que el trabajo no le falta.

Su infancia no fue fácil, pero aprendió desde pequeño a no hacer caso a los complejos: "a mí me enseñaron desde niño a dejar los complejos a un lado. La gente si me quiere es por lo que soy". Ni juzga ni se siente juzgado porque supo cómo hacer que los comentarios del resto no le afectasen, ni siquiera en una época tan complicada como es la adolescencia.