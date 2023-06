El enfado de un soltero en 'First Dates' después de que su cita le cambie el nombre varias veces: "La gracia ya está"

Este lunes el programa ha juntado a Carolina y Miguel Ángel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Carolina (25 años) y Miguel Ángel (25). La soltera ha explicado que quiere una persona con "vidilla". Cuando Carlos Sobera le ha preguntado sobre el prototipo de chico que busca, ella ha comentado que sea "alto, guapo, pero sobre todo el interior". El comensal ha declarado que su pasión es el gimnasio y que está "enamorado" del entrenamiento y del culturismo.

La primera impresión de Carolina no ha sido muy buena: "¡Madre, vaya gafas que me lleva aquel hombre! No, no, no". Miguel Ángel ha declarado que es una chica "muy mona pero un poco flaquita, pero bien".

Durante la cita, se han ido conociendo, pero a la soltera no le ha gustado de primeras, y tampoco lo que ha ido descubriendo: "Es muy majo, pero muy soso (...) Es que no hay por donde cogerlo".

En un momento dado, Carolina le ha preguntado qué le ha parecido, y ha comentado que bien. Y él ha querido saber su impresión, que no ha sido muy buena: "Las gafas". Miguel Ángel se las ha quitado y ha notado un cambio: "Mucho era la gafa (...) Para mí, ni con gafas ni sin gafas, es que no".

Hablando sobre la equitación, el soltero ha comentado que le vienen dobles sentidos a la cabeza, a lo que ella no sabía a que se refería: "Te gusta hacerte la tonta (...) Igual es así, pero yo creo que se estaba haciendo la tonta".

Carolina ha llamado en varias ocasiones Armando a su cita, hasta que ha llegado un punto que el comensal se ha enfadado: "No soy Armando, no me toques los coj****. Deja de llamarme por un nombre que no tengo (...) Si ya te he dicho varias veces que Armando no, la gracia ya está".

En la decisión final, Miguel Ángel ha asegurado querer una segunda cita con Carolina, mientras que ella ha explicado que no quiere un segundo encuentro. "Una pena", ha dicho el soltero.