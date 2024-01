El enfado de Pablo Castellano contra los jueces de 'El Desafío': "Me parece injusto"

'El Desafío' es un concurso presentado por Roberto Leal en el que semanalmente, ocho famosos se enfrentan a pruebas para poner al límite sus capacidades y para ser el mejor en el juego. Como jueces para dar sus puntuaciones se encuentran Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val.

Actualmente, se emite la cuarta temporada del programa en el que hay ocho nombres muy conocidos: Mónica Cruz, Chenoa, Adrián Lastra, Mar Flores, Marta Díaz, Pepe Navarro, Mario Vaquerizo y Pablo Castellano.

Este último se enfrentó al reto del 'segway' y lo superó sin problemas. Al recibir solamente 19 puntos, Roberto Leal le comentó que es consciente de que esperaba más valoración: "19 puntos para Pablo Castellano. Yo te voy conociendo ya y entiendo que esperabas algo más".

Chenoa aseguró que el marido de María Pombo se merecía más puntuación, y Castellano no dudó en explicar su situación: "Entiendo que mis compañeros han hecho lo que han podido, que han terminado el reto. Pero invito al jurado que se suban a hacerlo, porque esto sí que me parece injusto".

"Igual que en los otros programas te he dicho que lo entiendo por X o por B. En este programa me parece injusto, porque esa prueba es bastante complicada, todas son complicadas. Como bien ha explicado Juan, que a veces por muy complicado que sea si no la completas te tienen que puntuar bajo, pero esta la he superado, me parece injusto esta posición", siguió declarando Pablo.

El presentador insistió en que había conseguido "notas realmente altas", y tras esto, Santiago Segura sacó la cara por los miembros del jurado: "Es injusto, porque este concurso es injusto. Somos jueces que aplicamos nuestros criterios. Se lo he dicho a Adrián, porque le he visto angustiado y, además, se ha lesionado. Te pido perdón Pablo".