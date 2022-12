Encuentra la "chispa" con su soltero de First Dates después de que le proponga este plan

Vanessa y Jaime han tenido una cita llena de publicidad y de buenas vibraciones Los dos solteros han hablado de ir al norte a comer cachopo y ver las estrellas

Vanessa y Jaime han tenido una cita que no ha ido nada más que a mejor según ha pasado la noche. Los dos solteros han ido a First Dates en busca de alguien especial, de alguien que les hiciera sentir que el amor estaba vivo y sobre todo encontrar a una persona que compartiera sus gustos. Parece que así ha sido, ya que los dos han quedado encantados con lo que han visto y notado de quien tenían en frente. Vanessa cuando ha visto a Jaime no ha sentido mucha ilusión, pero la cosa ha cambiado una vez que han estado sentados cenando.

Los dos solteros han sido claros y han estado contando cuales eran sus gustos y aficiones. Tanto ella como él les encantaba viajar por el norte de España, sobre todo a él, que era de Cantabria. Jaime le ha contado que tiene una furgoneta camperizada para poder ver las estrellas por la noche. A Vanessa le ha encantado el plan de acompañarle a ver estas estrellas. Después de que la complicidad se saliera de las mediciones ha llegado el turno de la decisión final.

Aquí ambos han estado de acuerdo en seguir conociéndose, Vanessa ha quedado prendada de Jaime y viceversa. Así que esperamos que les vaya muy bien la excursión al norte donde comerán cachopo.