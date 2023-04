Emma García detiene la emisión de 'Fiesta' tras la aparición de la policía

La policía de Miami reprendió a la reportera por grabar en la zona del edificio en la que se encuentra Ana Obregón "Kiti, lo que tú necesites pero no te muevas de ahí", bromeaba la presentadora

Durante estas últimas semanas, Ana Obregón está en el foco mediático tras darse a conocer que ha tenido una nieta a través de la gestación subrogada. El tema sigue estando más que de actualidad, y en el plató de 'Fiesta' estaban abordando las últimas informaciones sobre los primeros días de la actriz de 68 años con su nieta Ana Sandra cuando de repente ocurrió algo bastante inesperado.

Durante el programa, la presentadora del espacio de Telecinco, Emma García, se ha visto obligada a parar la emisión del programa al ser consciente de cómo la policía de Miami estaba recriminando a la reportera Kiti Gordillo estar grabando a las puertas del edificio donde se encontraría la actriz española.

"¡Un momento, un momento!", alarmaba Emma a sus colaboradores. "Estoy viendo imágenes en directo desde Miami donde está mi compañera... Es la policía, ¿no?", preguntaba la presentadora. Un momento de tensión que ella vivía con suma preocupación desde el plató. "No sabemos nada. Supongo que le está preguntando qué hace ahí, quién es, si están prohibidas o no las cámaras... Vamos a ver en qué termina todo".



Unos minutos después, Kiti Gordillo volvía a conectar desde Miami para explicar lo que había sucedido, que era lo siguiente: "Un amable policía nos ha explicado que no podemos estar aquí grabando porque habría que pedir una serie de permisos. No entendía que estábamos haciendo aquí, grabando un edificio".

La reportera decía lo siguiente: "Le he dicho que venimos de España, que somos profesionales y la razón por la que estamos aquí. Pero me ha pedido que nos apartemos un poquito porque con cámara profesional no podemos estar aquí, y para no tener mayores problemas con la policía, creo que va a ser lo mejor".

En el plató del programa de Telecinco, la propia Emm García mencionaba la posibilidad de que la propia Ana Obregón hubiera llamado a la policía, aunque era ella misma quien luego lo descartaba con un "aunque lo dudo". Ya mucho más tranquilos, Emma se interesaba por saber si el policía conocía la noticia de Ana Obregón, a lo que la reportera ha dicho que no pero que cuando se lo ha explicado "ha alucinando".

Más allá de todo lo comentado, la situación no ha ido a más, y Kiti ha podido seguir trabajando desde las puertas de la casa de Ana Obregón. "Kiti, lo que tú necesites pero no te muevas de ahí", la despedía la presentadora entre risas.

Ana Obregón y su recién nacida nieta se encuentran en una exclusiva urbanización a pie de playa. Concretamente, estarían alojadas en un ático alquilado de 100 metros cuadrados divididos en dos habitaciones, dos baños y un amplio y luminoso salón con cocina. Además, este cuenta con unas impresionantes vistas al mar. Tal y como ha publicado 'Semana', la actriz estaría pagando un total de 9.000 dólares al mes.