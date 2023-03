Emma García entra en cólera por este comentario de Rosa López: "no me ha hecho ni p*** gracia"

La cantante dejó caer que una de las preguntas tenía como objetivo "buscar audiencia" La presentadora, muy cabreada, le transmitió lo que pensaba

Menudo encontronazo el que ayer protagonizaron en el plató de Fiesta la cantante Rosa López y la presentadora Emma García. Es difícil que la granadina diga nunca en una entrevista algo con mala intención, pero la comunicadora de Mediaset no dudó en echarle la reprimenda por la actitud mostrada en su visita al plató de Telecinco.

Rosa López se sentaba en Fiesta para presentar su nuevo single, 1930, un tema dedicado en exclusiva a la comunidad trans. Además, explicó que ninguna marca le financió el proyecto de grabar un videoclip porque no querían relacionarse con un asunto aparentemente "político". En un momento dado de la entrevista, Emma García recordó el duro episodio protagonizado por la granadina en el que perdió la voz: "no me termina de entrar en la cabeza".

La invitada respondió quitándole hierro al asunto: "las cuerdas no dejan de ser un músculo y si acabas forzándolo peta, pero eso está a la orden del día de cualquier cantante y es algo que he dejado atrás hace tiempo. Lo bonito es que aún puedo seguir cantando". Pero Emma insistió: "me refería a esa mala praxis, no a que te quedases sin voz", a lo que Rosa zanjó de forma tajante: "es algo que quiero dejar atrás porque no merece la pena, no suma. A ti igual te suma para el programa...".

Emma García, visiblemente cabreada por esta última parte de la intervención, dejó claro que no busca audiencia: "no, no te equivoques. No me ha gustado que me digas eso de que "esto igual te suma para el programa". No me ha hecho ni puñetera gracia. Te estoy tratando con todo el cariño que te tengo y he preguntado con respeto". Rosa, sorprendida, se disculpó y se justificó explicando que "a veces me pongo nerviosa".